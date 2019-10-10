Семьи Твери приглашают на Джинсовую вечеринку
Встреча пройдет в Тверском областном Доме народного творчества
Кто придет в джинсах, тому - маленький подарокФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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12 октября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет Семейная суббота «Вся семья вместе, так и душа на месте!».
В основе встречи - джинсовая тема. В программе: тематическая "Джинсовая вечеринка" и мастер-класс по джинсовой открытке.
Завершится мероприятие общим просмотром мультфильма "Бременские музыканты".
Начало в 11.30. Кто придет в джинсах, тому - маленький подарок.
Вход: 100 руб.
площадь Михаила Тверского, д.3.
Справки по телефону: 35-75-34.
ИСТОЧНИК KP.RU