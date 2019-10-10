Семьи Твери приглашают на Джинсовую вечеринку

10 Окт. 21:45 2019-10-10T21:50:12+03:00

Кто придет в джинсах, тому - маленький подарок Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

12 октября в Тверском областном Доме народного творчества пройдет Семейная суббота «Вся семья вместе, так и душа на месте!».

В основе встречи - джинсовая тема. В программе: тематическая "Джинсовая вечеринка" и мастер-класс по джинсовой открытке.

Завершится мероприятие общим просмотром мультфильма "Бременские музыканты".

Начало в 11.30. Кто придет в джинсах, тому - маленький подарок.

Вход: 100 руб.

площадь Михаила Тверского, д.3.

Справки по телефону: 35-75-34.

ИСТОЧНИК KP.RU