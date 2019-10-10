В Твери на площади Михаила Тверского и у стелы "Город воинской славы" кладут брусчатку

10 Окт. 21:44 2019-10-10T21:44:53+03:00

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Благоустройство общественных зон в Центральном районе Твери идёт в соответствии с графиком, сообщает городская администрация. На площади у стелы «Тверь – город воинской славы» завершена отливка бетона, гидроизоляция и трубная разводка чаш фонтана. Смонтирована насосная станция, проложено электричество. Рабочие приступили укладке брусчатки.

В сквере на площади Михаила Тверского также кладут брусчатку. Помимо благоустройства сквера ведётся ремонт дороги и тротуара на улице Андрея Дементьева.

Напомним, обе площади ремонтируются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На реализацию программы направлено более 118 миллионов рублей.

Также в рамках этой программы ведутся работы в двух зона отдыха Московского района – сквере в посёлке Химинститута и в сквере на улице Можайского. В Химинституте сделано около 50% работ, в микрорайоне «Южный» завершена планировка территории, на 70% выполнен монтаж тротуаров и бордюрных камней, на 60% – укладка плит.

ИСТОЧНИК KP.RU