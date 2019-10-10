Опубликованы фото первых работ, присланных на конкурс «Главное в жизни – семья!» в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-10T21:30:10+03:00

Конкурсные работы. Фото: страница в соцсети "ВКонтакте" Уполномоченного по правам ребёнка в Теврской области Ларисы Мосолыгиной

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Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина совместно с региональным правительством проводит конкурс творческих работ среди школьников и студентов колледжей и вузов. Тема конкурса: «Главное в жизни – семья!». Конкурс продлится с 1 октября по 10 ноября 2019 года.

Сегодня, 10 октября, Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети опубликовала фото рисунков и литературных работ, присланных на конкурс.

- На конкурс "Главное в жизни - семья" поступают работы со всей Тверской области. Ох, уважаемое жюри, и трудно вам будет выбрать победителей, - так прокомментировала Лариса Мосолыгина работы первых конкурсантов.

На конкурс можно присылать разнообразные творческие работы: сочинения, статьи, стихотворения, эссе, лозунги, девизы, рисунки, плакаты, фотографии, радио- и телесюжеты, мультимедийные продукты. Главное, чтобы они были про семью. Предлагаемые темы для творчества: «Когда появляется человек», «Роль матери и отца в семье», «В семье всё взаимно», «Кризисы и проблемы – как с ними справиться?», и другие.

Победители конкурса, занявшие 1 место, подучат призы и дипломы. Призёров конкурса также наградят дипломами.

Конкурсные работы. Фото: страница в соцсети "ВКонтакте" Уполномоченного по правам ребёнка в Теврской области Ларисы Мосолыгиной

Конкурсные работы. Фото: страница в соцсети "ВКонтакте" Уполномоченного по правам ребёнка в Теврской области Ларисы Мосолыгиной

ИСТОЧНИК KP.RU