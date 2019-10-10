На сказочную постановку "Тайна старого фонаря" приглашают больших и маленьких жителей Твери
13 октября на сцене Тверского государственного театра кукол зрители увидят постановку, ставшую Лауреатом Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства "Тайна старого фонаря"
В основе представления лежит добрая история о приключениях маленькой девочки, которая попала в сказочный мир. Здесь она находит необычных друзей, одним из которых становится старый уличный фонарь, который, как известно, немало повидал на этом свете и знает много разных историй. Но теплый свет старого фонаря и добро, которое он несет, мешает темным силам Колдуньи.
- Это спектакль о доброте, о верной и преданной дружбе, о том, что свет, пусть даже самый тусклый, всегда может быть ярче и сильнее зла и мрака, - рассказывают в Театре кукол.
Начало в 11.00.
Категория 6+
Билеты можно приобрести на сайте Тверского театра кукол.
ИСТОЧНИК KP.RU