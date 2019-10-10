Авторская экскурсия по Императорскому вокзалу пройдет в Твери
26 октября в Твери пройдет авторская экскурсионная программа: "Императорский вокзал. Тверь".
- Приглашаем Вас совершить путешествие на железнодорожную станции Тверь - станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги, - приглашают организаторы.
И сообщают, что гости экскурсии впервые посетят самое сердце станции - локомотивное депо середины XIX века. Место, куда обычно не допускают посторонних и не проводят экскурсии.
Во время путешествия гости окажутся и в императорских комнатах вокзала станции Тверь, где они не только увидят, но и станут частью жизни в belle epoque, прекрасной эпохи модерна.
Бонус: для каждой группы будет организован буфет по историческим рецептам.
ИСТОЧНИК KP.RU