Авторская экскурсия по Императорскому вокзалу пройдет в Твери

10 Окт. 21:12 2019-10-10T21:18:51+03:00

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26 октября в Твери пройдет авторская экскурсионная программа: "Императорский вокзал. Тверь".

- Приглашаем Вас совершить путешествие на железнодорожную станции Тверь - станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги, - приглашают организаторы.

И сообщают, что гости экскурсии впервые посетят самое сердце станции - локомотивное депо середины XIX века. Место, куда обычно не допускают посторонних и не проводят экскурсии.

Во время путешествия гости окажутся и в императорских комнатах вокзала станции Тверь, где они не только увидят, но и станут частью жизни в belle epoque, прекрасной эпохи модерна.

Бонус: для каждой группы будет организован буфет по историческим рецептам.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU