В Тверской области нелегально торговали тыквами

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-10T19:03:10+03:00

На рынке в Тверской области тыквой торговали с нарушениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нарушения были выявлены в Конаковском районе

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9 октября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в городе Конаково выявили факты нарушения законодательства в области семеноводства и карантина растений.

Установлено, что один из предпринимателей продавал саженцы плодово-ягодных и декоративных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, 49 кустов снято с реализации.

Также на рынке продавалась тыква из Орловской области. Продавец реализовывал товар, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорный орган.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Товар снят с продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU