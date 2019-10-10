В Тверской области нелегально торговали тыквами
9 октября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в городе Конаково выявили факты нарушения законодательства в области семеноводства и карантина растений.
Установлено, что один из предпринимателей продавал саженцы плодово-ягодных и декоративных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, 49 кустов снято с реализации.
Также на рынке продавалась тыква из Орловской области. Продавец реализовывал товар, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорный орган.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Товар снят с продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU