Житель Тверской области насмерть забил ногами своего знакомого

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-10T18:51:08+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении местного житель. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 7 октября текущего года в жилом доме, расположенном в деревне Можайцево Торжокского района Тверской области. Двое мужчин вместе выпивали, между ними произошла ссора, и один начал избивать другого, нанося ему множественные удары ногами и руками по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину по "горячим следам". Фигурант арестован. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU