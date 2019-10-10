В Твери посетитель кафе лишился кошелька

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-10T18:15:50+03:00

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С заявлением в дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским, что в одном из кафе у него украли кошелек, который он оставил без присмотра.

Полицейские выехали на место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили персонал кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей.

Чтобы установить личность и задержать подозреваемого правоохранителям потребовалось несколько часов. Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 22-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и передано законному владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU