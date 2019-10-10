В Тверской области охотники-браконьеры застрелили лося
В дежурную часть Кесовогорского отдела полиции МО МВД России "Кашинский" обратился егерь Кашинского общества охотников и рыболовов. Лесник сообщил, что в лесном массиве возле деревни Зиновка Кесовогорского района во временной делянке обнаружены останки дикого животного.
Сотрудники полиции выехали на место и задержали двоих местных жителей - 33 и 37 лет. На стоянке охотников были найдены останки лося, трактор, бензопила, охотничье ружье и патроны.
Ущерб от убийства животного составил двести сорок тысяч рублей.
В отношении браконьеров за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU