В Тверской области охотники-браконьеры застрелили лося

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-10T16:41:25+03:00

Ущерб от убийства животного составил 240 тысяч рублей

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В дежурную часть Кесовогорского отдела полиции МО МВД России "Кашинский" обратился егерь Кашинского общества охотников и рыболовов. Лесник сообщил, что в лесном массиве возле деревни Зиновка Кесовогорского района во временной делянке обнаружены останки дикого животного.

Сотрудники полиции выехали на место и задержали двоих местных жителей - 33 и 37 лет. На стоянке охотников были найдены останки лося, трактор, бензопила, охотничье ружье и патроны.

Ущерб от убийства животного составил двести сорок тысяч рублей.

В отношении браконьеров за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU