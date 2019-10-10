2019-10-10T16:41:25+03:00
Общество

В Тверской области охотники-браконьеры застрелили лося

Ущерб от убийства животного составил 240 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области охотники-браконьеры застрелили лося Фото: архив "КП"В Тверской области охотники-браконьеры застрелили лося Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Кесовогорского отдела полиции МО МВД России "Кашинский" обратился егерь Кашинского общества охотников и рыболовов. Лесник сообщил, что в лесном массиве возле деревни Зиновка Кесовогорского района во временной делянке обнаружены останки дикого животного.

Сотрудники полиции выехали на место и задержали двоих местных жителей - 33 и 37 лет. На стоянке охотников были найдены останки лося, трактор, бензопила, охотничье ружье и патроны.

Ущерб от убийства животного составил двести сорок тысяч рублей.

В отношении браконьеров за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери хотят увековечить память камчатской экспедиции под командованием Витуса Беринга
Болельщики высмеяли Илью Ковальчука, который в игре против "Ванкувера" забил гол в свои ворота
Комитет по бюджету и налогам Тверской гордумы возглавил Дмитрий Гуменюк
Стало известно, что входит в состав подарка для новорожденного в Тверской области
В Тверской области иномарка столкнулась с квадроциклом
В Твери мужчина выпал из окна многоэтажки на Благоева
В Тверской области приставы устроили "облаву" на должников
Двое молодых людей обокрали магазин в Твери
Мужчина и женщина из Твери превратили свою квартиру в наркопритон
В Тверской области лихач на легковушке сбил велосипедистку и уехал с места ДТП
Добегался: в Тверской области в электричке "зайцу"-безбилетнику оторвало ногу
В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок-пешеход
На Ржевском мемориале в Тверской области начали собирать фигуру советского солдата
"АРТ-резиденция" в четвертый раз соберет самых творческих людей Твери
Количество нетрезвых водителей, задержанных повторно, возросло в Тверской области
Особняк Боброва в историческом центре Твери продают за 90 миллионов рублей
В Тверской области пьяный водитель на иномарке опрокинулся в кювет