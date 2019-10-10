2019-10-10T16:26:02+03:00
Общество

В Твери хотят увековечить память камчатской экспедиции под командованием Витуса Беринга

В честь этого события в городе хотят назвать аллею и установить мемориал
Ольга ТРОФИМОВА
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На аллее у Речного вокзала может появиться памятник в честь экспедиции Витуса Беринга Фото: пресс-служба Тверской гордумыНа аллее у Речного вокзала может появиться памятник в честь экспедиции Витуса Беринга Фото: пресс-служба Тверской гордумы
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Общественная палата города выступила с ходатайством перед главой Твери об увековечении памяти участников уникальной Северной экспедиции, которая 285 лет назад под командованием Витуса Беринга отправилась из Твери на северо-восток России.

К общественникам обратились участники Исследовательского краеведческого центра "Землепроходцы". Руководитель центра Сергей Панюхин предложил в честь знаменитой камчатской экспедиции присвоить парковой аллее между Нововолжским мостом и Речным вокзалом название "Причал Беринга", установить здесь памятник тверским корабелам, наладить деловые контакты с городской Думой Петропавловска-Камчатского, организовать туристический маршрут и т.д.

Идею в Общественной палате поддержали.

- Ходатайство за подписью председателя Общественной палаты города Вадима Рыбачука и имеющийся пакет документов для изучения предложения направлены в адрес главы Твери Алексея Огонькова, - сообщили в пресс-службе Тверской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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