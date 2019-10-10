В Твери хотят увековечить память камчатской экспедиции под командованием Витуса Беринга
Общественная палата города выступила с ходатайством перед главой Твери об увековечении памяти участников уникальной Северной экспедиции, которая 285 лет назад под командованием Витуса Беринга отправилась из Твери на северо-восток России.
К общественникам обратились участники Исследовательского краеведческого центра "Землепроходцы". Руководитель центра Сергей Панюхин предложил в честь знаменитой камчатской экспедиции присвоить парковой аллее между Нововолжским мостом и Речным вокзалом название "Причал Беринга", установить здесь памятник тверским корабелам, наладить деловые контакты с городской Думой Петропавловска-Камчатского, организовать туристический маршрут и т.д.
Идею в Общественной палате поддержали.
- Ходатайство за подписью председателя Общественной палаты города Вадима Рыбачука и имеющийся пакет документов для изучения предложения направлены в адрес главы Твери Алексея Огонькова, - сообщили в пресс-службе Тверской городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU