Болельщики высмеяли Илью Ковальчука, который в игре против "Ванкувера" забил гол в свои ворота

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-10T16:06:01+03:00

В матче против "Ванкувера" Илья Ковальчук забил гол в свои ворота Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В ночь на 10 октября клуб из Калифорнии "Лос-Анджелес Кингс", в котором в настоящий момент играет форвард из Твери Илья Ковальчук, в рамках регулярного чемпионата НХЛ, встретился с "Ванкувером".

Игра у "Королей" не задалась с самого начала.

- "Кингз" посыпались и в итоге наполучали полную кошелку шайб, а для Ковальчука вечер превратился в настоящий кошмар, - пишет Sport24.ru.

Во втором периоде Ковальчук встретился у своих ворот с американцем Джей Ти Миллером, который, отдавая передачу, попал шайбой в конек Ковальчука. Шайба отскочила в ворота "Кингс" - автогол.

"Ковальчук наконец-то забил за "Кингз", - начали высмеивать промах Ильи болельщики.

Матч с "Ванкувером" для "Лос-Анджелес Кингс" закончился с провальным счетом 2:8, а Илья Ковальчук завершил игру с одним из худших показателей в команде "-3". После этого хэйтеры не заставили себя ждать, и в сети на 36-летнего хоккеиста посыпались самые нелестные комментарии.

"Я забыл о существовании Ковальчука", - пишут фанаты в сети и удивляются, что форвард продолжает играть в НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU