Болельщики высмеяли Илью Ковальчука, который в игре против "Ванкувера" забил гол в свои ворота
В ночь на 10 октября клуб из Калифорнии "Лос-Анджелес Кингс", в котором в настоящий момент играет форвард из Твери Илья Ковальчук, в рамках регулярного чемпионата НХЛ, встретился с "Ванкувером".
Игра у "Королей" не задалась с самого начала.
- "Кингз" посыпались и в итоге наполучали полную кошелку шайб, а для Ковальчука вечер превратился в настоящий кошмар, - пишет Sport24.ru.
Во втором периоде Ковальчук встретился у своих ворот с американцем Джей Ти Миллером, который, отдавая передачу, попал шайбой в конек Ковальчука. Шайба отскочила в ворота "Кингс" - автогол.
"Ковальчук наконец-то забил за "Кингз", - начали высмеивать промах Ильи болельщики.
Матч с "Ванкувером" для "Лос-Анджелес Кингс" закончился с провальным счетом 2:8, а Илья Ковальчук завершил игру с одним из худших показателей в команде "-3". После этого хэйтеры не заставили себя ждать, и в сети на 36-летнего хоккеиста посыпались самые нелестные комментарии.
"Я забыл о существовании Ковальчука", - пишут фанаты в сети и удивляются, что форвард продолжает играть в НХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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