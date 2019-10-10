2019-10-10T13:53:48+03:00
Политика

Комитет по бюджету и налогам Тверской гордумы возглавил Дмитрий Гуменюк

Депутат уже приступил к работе
Ольга ТРОФИМОВА
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Председателем комитета по бюджету и налогам Тверской гордумы стал Дмитрий Гуменюк Фото: пресс-служба Тверской городской ДумыПредседателем комитета по бюджету и налогам Тверской гордумы стал Дмитрий Гуменюк Фото: пресс-служба Тверской городской Думы
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На очередном заседании Тверской городской Думы депутаты избрали нового председателя постоянного комитета по бюджету и налогам. Им стал депутат Дмитрий Гуменюк.

Прежде комитетом руководил депутат Андрей Дмитриев, который по собственному желанию сложил с себя полномочия председателя. Думцы его решение поддержали и предложили кандидатуру Дмитрия Гуменюка.

С деятельностью комитета Дмитрий Юрьевич знаком не по наслышке. В прошлом созыве Тверской городской Думы он занимал пост заместителя бюджетного комитета. Теперь же приступил к работе в качестве председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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