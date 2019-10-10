СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-10T12:49:31+03:00

В Тверской области иномарка столкнулась с квадроциклом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла днем, 10 октября, на 12-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково, в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель на квадроцикле осуществлял маневр разворота, а автомобиль "Ниссан" обгонял его.

Транспортные средства столкнулись, "Ниссан" съехал в кювет. Водитель иномарки получил травмы, угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU