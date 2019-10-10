В Тверской области иномарка столкнулась с квадроциклом
Один человек пострадал
В Тверской области иномарка столкнулась с квадроцикломФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 октября, на 12-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково, в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель на квадроцикле осуществлял маневр разворота, а автомобиль "Ниссан" обгонял его.
Транспортные средства столкнулись, "Ниссан" съехал в кювет. Водитель иномарки получил травмы, угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU