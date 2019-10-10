В Твери мужчина выпал из окна многоэтажки на Благоева

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-10T11:26:39+03:00

В Твери мужчина выпал с пятого этажа дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП произошло утром, 10 октября, в доме №4 по улице Благоева, в Заволжском районе Твери. Очевидцы сообщили, что около 6:00 утра с пятого этажа многоэтажки выпал человек. 36-летний мужчина получил травмы, но остался жив.

У него установлено состояние наркотического опьянения. На "скорой помощи пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU