Двое молодых людей обокрали магазин в Твери

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-10T10:46:57+03:00

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С сообщением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился представитель одного из сетевых магазинов города. Мужчина рассказал, что, придя утром на работу, обнаружил пропажу товарно-материальных ценностей из торгового зала. Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленников было двое, они проникли в магазин, повредив входную дверь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое безработных жителей Твери - 23 и 34 лет.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU