Мужчина и женщина из Твери превратили свою квартиру в наркопритон

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-10T10:40:31+03:00

За содеянное они отправятся в колонию

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Прокуратурой Заволжского района г. Твери поддержано государственное обвинение в отношении 38-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые организовали в своей квартире наркопритон.

Установлено, что обвиняемые с целью бесплатного получения наркотических средств для личного потребления больше года предоставляли другим наркозависимым лицам квартиру, расположенную в жилом доме по ул. Хромова в Твери, для потребления наркотических средств.

По решению суда мужчине будет два года и три месяца отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщина два года проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU