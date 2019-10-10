Мужчина и женщина из Твери превратили свою квартиру в наркопритон
Прокуратурой Заволжского района г. Твери поддержано государственное обвинение в отношении 38-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые организовали в своей квартире наркопритон.
Установлено, что обвиняемые с целью бесплатного получения наркотических средств для личного потребления больше года предоставляли другим наркозависимым лицам квартиру, расположенную в жилом доме по ул. Хромова в Твери, для потребления наркотических средств.
По решению суда мужчине будет два года и три месяца отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщина два года проведет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU