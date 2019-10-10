Добегался: в Тверской области в электричке "зайцу"-безбилетнику оторвало ногу
В среду, 9 октября 2019 года, около 19:30 произошёл несчастный случай в электричке Тверь-Бологое. На станции Калашниково (под Лихославлем) пассажиру оторвало ногу.
Пострадавший, 26-летний мужчина, ехал в электропоезде без билета. Традиционно "зайцы" при появлении контролёров переходят в следующий вагон и, дождавшись очередной остановки поезда, перебегают в вагон, который контроль уже прошёл.
Таким образом хотел поступить и пострадавший. В момент, когда он пытался забежать в вагон, ему зажало правую ногу металлическими дверями.
- В результате по неосторожности пассажира произошла ампутация его правой ноги, - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь. - по данному происшествию проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU