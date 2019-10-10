2019-10-10T09:45:17+03:00
Происшествия

Добегался: в Тверской области в электричке "зайцу"-безбилетнику оторвало ногу

Сэкономив три-четыре сотни рублей, пассажир электрички стал инвалидом
Виктория ТУШКОВА
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"Заяц" пытался перебежать из вагона в вагон и лишился ноги."Заяц" пытался перебежать из вагона в вагон и лишился ноги.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В среду, 9 октября 2019 года, около 19:30 произошёл несчастный случай в электричке Тверь-Бологое. На станции Калашниково (под Лихославлем) пассажиру оторвало ногу.

Пострадавший, 26-летний мужчина, ехал в электропоезде без билета. Традиционно "зайцы" при появлении контролёров переходят в следующий вагон и, дождавшись очередной остановки поезда, перебегают в вагон, который контроль уже прошёл.

Таким образом хотел поступить и пострадавший. В момент, когда он пытался забежать в вагон, ему зажало правую ногу металлическими дверями.

- В результате по неосторожности пассажира произошла ампутация его правой ноги, - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь. - по данному происшествию проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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