В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок-пешеход
Авария произошла на проспекте Ленина
Иномарку откинуло на тротуар, где шел ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Утром, 10 октября, на проспекте Ленина около дома 19/4 в Твери столкнулись две иномарки.
39-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия, при повороте налево на ул. Лизы Чайкиной не пропустил "Киа Сид", которая ехала во встречном направлении.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, в результате столкновения "Шкоду" откинуло на тротуар, где в этот момент шел 10-летний мальчик.
С травмой головы ребенок доставлен в ДОКБ. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU