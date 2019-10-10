В Твери при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок-пешеход

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-10T09:35:13+03:00

Иномарку откинуло на тротуар, где шел ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Утром, 10 октября, на проспекте Ленина около дома 19/4 в Твери столкнулись две иномарки.

39-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия, при повороте налево на ул. Лизы Чайкиной не пропустил "Киа Сид", которая ехала во встречном направлении.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, в результате столкновения "Шкоду" откинуло на тротуар, где в этот момент шел 10-летний мальчик.

С травмой головы ребенок доставлен в ДОКБ. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU