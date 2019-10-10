2019-10-10T09:23:30+03:00
Общество

На Ржевском мемориале в Тверской области начали собирать фигуру Советского солдата

25-метровую бронзовую скульптуру установят на десятиметровом восьмигранном холме
Ольга ТРОФИМОВА
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Финальная сборка частей бронзового солдата всю неделю велась в мастерских в Подмосковье. На фото справа - модель солдата Фото: vk.com/Андрей КоробцовФинальная сборка частей бронзового солдата всю неделю велась в мастерских в Подмосковье. На фото справа - модель солдата Фото: vk.com/Андрей Коробцов
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10 октября во Ржеве должна стартовать сборка 25-метрового бронзового солдата. Монумент- доминанта мемориального комплекса в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Финальная сборка частей всю неделю велась в мастерских в Подмосковье.

Фотографиями кропотливого и сложного процесса поделился в соцсети скульптор Андрей Коробцов. Именно он - автор центральной фигуры монумента. В основу идеи легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".

Бронзового солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

Ржевский мемориал, открыть который планируют к 75-летней годовщине Победы, станет самым масштабным проектом в современной России. Он реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

На площадке мемориала будут располагаться павильоны для медиа-проектов - демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Части лица в бронзе Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Части лица в бронзе Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Скульптор Андрей Коробцов Фото: vk.com/Андрей Коробцов

Скульптор Андрей Коробцов Фото: vk.com/Андрей Коробцов

ИСТОЧНИК KP.RU

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