"АРТ-резиденция" в четвертый раз соберет самых творческих людей Твери
12 октября в Твери состоится АРТ-Резиденция. Пройдет она уже в четвертый раз.
На вопрос: "Что такое АРТ-резиденция?" ответить просто.
- Она объединяет самых разных творческих людей города, обеспечивая тем самым полное погружение в портал искусства, в атмосферу творческой свободы. У каждого появится возможность тоже почувствовать себя художником и получить волну вдохновения, - отмечают организаторы.
В программе - выставка картин, стильная музыка, ди-джеи, розыгрыш авторских работ дизайнеров и художников... А также фуршет и АРТ- перформансы.
Подробности по телефону: 8-903-033-80-63.
Бар "Sobranie"
Советская улица, 33.
12 октября в 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU