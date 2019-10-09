2019-10-09T23:13:38+03:00
Звезды

"АРТ-резиденция" в четвертый раз соберет самых творческих людей Твери

Волну вдохновения получит каждый
Ирина ТАРАСОВА
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Такая атмосфера царила на прошлой АРТ-резиденции. Что будет на этой, скоро узнаем! Фото: Вконтакте, из группы "АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ"Такая атмосфера царила на прошлой АРТ-резиденции. Что будет на этой, скоро узнаем! Фото: Вконтакте, из группы "АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ"
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12 октября в Твери состоится АРТ-Резиденция. Пройдет она уже в четвертый раз.

На вопрос: "Что такое АРТ-резиденция?" ответить просто.

- Она объединяет самых разных творческих людей города, обеспечивая тем самым полное погружение в портал искусства, в атмосферу творческой свободы. У каждого появится возможность тоже почувствовать себя художником и получить волну вдохновения, - отмечают организаторы.

В программе - выставка картин, стильная музыка, ди-джеи, розыгрыш авторских работ дизайнеров и художников... А также фуршет и АРТ- перформансы.

Подробности по телефону: 8-903-033-80-63.

Бар "Sobranie"

Советская улица, 33.

12 октября в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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