Количество нетрезвых водителей, задержанных повторно, возросло в Тверской области

9 Окт. 22:53 2019-10-09T22:56:48+03:00

Об этом рассказали на итоговой встрече в региональном УГИБДД

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9 октября в Управлении ГИБДД Тверской области прошла встреча, посвященная итогам девяти месяцев этого года. Цифры по ДТП и пострадавшим в них озвучил начальник УГИБДД по Тверской области Денис Черных.

- За прошедший период наблюдается незначительное увеличение дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в ДТП. В целом число погибших на дорогах тверского региона сократилось почти на 13 % или на 20 человек, что существенно, - отметил Денис Черных.

Если перевести в цифры, то за 9 месяцев было зарегистрировано 1439 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году 1375, +4,7%), в результате которых 129 погибли (в прошлом году 148, - 12,8%), получили ранения 1835 человек (в прошлом году 1763, +4,1%).

По вине пьяных водителей ситуация остается острой, хотя также наблюдается снижение количества ДТП и количества раненых в происшествиях. За 9 месяцев было зарегистрировано 193 ДТП (в прошлом году 230, -16,1%), в которых 23 человека погибли (в прошлом году 53, -56.6%) и получили ранения 246 человек (в прошлом году 299,-17.7%).

Однако, количество задержанных повторно нетрезвых водителей возросло.

ИСТОЧНИК KP.RU