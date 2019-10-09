Особняк Боброва в историческом центре Твери продают за 90 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 22:10 2019-10-09T22:10:25+03:00

Особняк в историческом центре Твери оценили в 90 млн рублей Фото: avito.ru/tver

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Объявление о продаже особняка в историческом центре Твери, на улице Пушкинской, появилось на сайте "Авито". Трехэтажный кирпичный дом, площадью 500 квадратных метров собственник оценил в 90 млн. рублей.

Дом является объектом культурного наследия. Он внесен в реестр как дом И.Д. Боброва и построен в середине XIX века.

Просторная кухня-гостиная, четыре спальни с оборудованными санузлами и гардеробными отличаются изысканной отделкой.

Дом стоит на участке в 8,5 соток и обнесен забором. Окна здания выходят прямо на гостиницу "Оснабрюк", рядом расположена синагога и музыкальная школа имени Мусоргского.

Предложение, конечно, эксклюзивное, однако будущему покупателю стоит учесть, что внешний вид дома изменить не получится - исторический облик здания необходимо сохранить.

Исторический особняк на Пушкинской Фото: avito.ru/tver

Исторический особняк на Пушкинской Фото: avito.ru/tver

Исторический особняк на Пушкинской Фото: avito.ru/tver

ИСТОЧНИК KP.RU