В Тверской области пьяный водитель на иномарке опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 21:17 2019-10-09T21:17:45+03:00

В Тверской области водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 9 октября на 14-м км автодороги Андреаполь - Бологово в Андреапольском районе.

На указанном участке 38-летний водитель автомобиля "Лифан" не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель ехал один. У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни и в сопровождении сотрудников ДПС проследовал на "скорой помощи" в больницу для оказания помощи.

В Тверской области водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU