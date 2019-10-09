В Тверской области пьяный водитель на иномарке опрокинулся в кювет
Угрозы жизни пострадавшего нет
В Тверской области водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 9 октября на 14-м км автодороги Андреаполь - Бологово в Андреапольском районе.
На указанном участке 38-летний водитель автомобиля "Лифан" не справился с управлением и съехал в кювет.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель ехал один. У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни и в сопровождении сотрудников ДПС проследовал на "скорой помощи" в больницу для оказания помощи.
В Тверской области водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU