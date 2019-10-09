2019-10-09T20:57:26+03:00
Общество

Единовременную денежную выплату к юбилею Победы получат более 107 тысяч жителей Тверской области

В расширенный перечень получателей вошли "дети войны" и труженики тыла
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выплаты к Дню Победы получат более 107 тысяч жителейВ Тверской области выплаты к Дню Победы получат более 107 тысяч жителейФото: Василий ХОДАРЕВ
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9 октября в правительстве Тверской области состоялось рабочее совещание, на котором в бюджет Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года были внесены некоторые изменения.

В частности, они коснулись финансирования мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Игорь Руденя принял решение расширить перечень получателей традиционной единовременной денежной выплаты.

К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также "дети войны". Статус последних утвердили региональным законом в июле 2019 года.

Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

В общей сложности губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. Из бюджета на эти цели выделят 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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