2019-10-09T20:30:48+03:00
Звезды

Во Дворце культуры «Пролетарка» Твери выступят лучшие таланты Армении

Одной из старейших автономий «Арарат» исполняется 20 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Одной из старейших национально – культурных автономий Твери – «Арарат» исполняется 20 летОдной из старейших национально – культурных автономий Твери – «Арарат» исполняется 20 летФото: Ирина ТАРАСОВА
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13 октября во Дворце культуры «Пролетарка» Твери пройдет большой праздничный концерт, посвященный 20 – летию одной из старейших национально – культурных автономий столицы Верхневолжья – «Арарат».

Мероприятие состоится при поддержке Тверской областной общественной организации «Содружество национальных объединений».

В программе выступят лучшие таланты Армении, представленные тверской городской национально –культурной автономией армян «Арарат», гости праздника - творческий коллектив ансамбля армянской песни и танца «HAYORDIK»(«сыновья Армении»), а также инструментальная музыка и солисты Центра армянской культуры (Москва) и республики Армения - выступят перед зрителем.

В качестве подарка от ДК «Пролетарка» станут выступления Образцового хореографического коллектива «Мозаика», Народного ансамбля танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова и Образцового ансамбля эстрадного танца «ФАН+».

Все 20 лет ДК «Пролетарка» плотно сотрудничает с армянской диаспорой. На площадке Дворца были организованы Межрегиональные и Областные фестивали национального творчества: «Венок Дружбы», «Две Родины в сердце моем», «В единстве народов

– сила России», «Единство наций», «Земля, ставшая Родиной», «Тверь хлебосольная». Проходило и множество совместных проектов, цель которых - консолидировать народы разных национальностей.

Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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