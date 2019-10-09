Во Дворце культуры «Пролетарка» Твери выступят лучшие таланты Армении
13 октября во Дворце культуры «Пролетарка» Твери пройдет большой праздничный концерт, посвященный 20 – летию одной из старейших национально – культурных автономий столицы Верхневолжья – «Арарат».
Мероприятие состоится при поддержке Тверской областной общественной организации «Содружество национальных объединений».
В программе выступят лучшие таланты Армении, представленные тверской городской национально –культурной автономией армян «Арарат», гости праздника - творческий коллектив ансамбля армянской песни и танца «HAYORDIK»(«сыновья Армении»), а также инструментальная музыка и солисты Центра армянской культуры (Москва) и республики Армения - выступят перед зрителем.
В качестве подарка от ДК «Пролетарка» станут выступления Образцового хореографического коллектива «Мозаика», Народного ансамбля танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова и Образцового ансамбля эстрадного танца «ФАН+».
Все 20 лет ДК «Пролетарка» плотно сотрудничает с армянской диаспорой. На площадке Дворца были организованы Межрегиональные и Областные фестивали национального творчества: «Венок Дружбы», «Две Родины в сердце моем», «В единстве народов
– сила России», «Единство наций», «Земля, ставшая Родиной», «Тверь хлебосольная». Проходило и множество совместных проектов, цель которых - консолидировать народы разных национальностей.
Начало в 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU