2019-10-09T20:18:27+03:00
Общество

Объявлен добор в общественный совет при Министерстве социальной защиты населения Тверской области

Войти в совет могут обычные жители региона
Виктория ТУШКОВА
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Министерство социальной защиты населения Тверской области объявляет о начале добора в состав общественного совета.Министерство социальной защиты населения Тверской области объявляет о начале добора в состав общественного совета.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство социальной защиты населения Тверской области объявляет о начале добора в состав общественного совета при министерстве. Принять участие в работе совета могут общественники - представители общественных и иных некоммерческих организаций региона,профессиональные эксперты и обычные граждане - жители Тверской области.

Заявки на участие в совете принимаются с 9 октября по 9 ноября 2019 года по адресу: Тверь, набережная реки Лазури, д. 20, каб. 314. Контактное лицо – старший эксперт отдела организационной и кадровой работы министерства Юлия Леонидовна Балюк.

Также можно проконсультироваться по телефону: 8 (4822) 32-03-70.

Время предоставления консультаций:

понедельник - четверг: 9:00 - 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 13:30;

пятница - 9:00 - 6:45, перерыв на обед с 12:30 до 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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