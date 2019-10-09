2019-10-09T19:28:55+03:00
Общество

Флеш-моб за здоровый образ жизни состоится в Твери

Он пройдёт на улице Трёхсвятской
Виктория ТУШКОВА
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Флешмоб - часть проекта Тверского медицинского колледжа «Жить ЗДОРОВО!». Фото: Минздрав Тверской областиФлешмоб - часть проекта Тверского медицинского колледжа «Жить ЗДОРОВО!». Фото: Минздрав Тверской области
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В Твери запланирован флеш-моб, пропагандирующий здоровый образ жизни. Его проведут студенты Тверского медицинского колледжа совместно со школьниками Тверского лицея. Действо проведут на улице Трёхсвятской.

Флешмоб - часть проекта Тверского медицинского колледжа «Жить ЗДОРОВО!». Он включает в себя мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни, нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции среди детей и молодёжи Верхневолжья.

Суть планируемого флеш-моба пока не раскрывается. Известно, что он состоится 11 октября в 10.30 возле ТЦ «Олимп», сообщает Минздрав Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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