Флеш-моб за здоровый образ жизни состоится в Твери
В Твери запланирован флеш-моб, пропагандирующий здоровый образ жизни. Его проведут студенты Тверского медицинского колледжа совместно со школьниками Тверского лицея. Действо проведут на улице Трёхсвятской.
Флешмоб - часть проекта Тверского медицинского колледжа «Жить ЗДОРОВО!». Он включает в себя мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни, нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции среди детей и молодёжи Верхневолжья.
Суть планируемого флеш-моба пока не раскрывается. Известно, что он состоится 11 октября в 10.30 возле ТЦ «Олимп», сообщает Минздрав Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU