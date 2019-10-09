Нормальная температура в домах Тверской области должна быть не ниже 18 градусов

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-09T18:56:01+03:00

Нормы температур бывают не только в школах и больницах, но и в квартирах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Специалисты тверского регионального управления Роспотребнадзора опубликовали памятку о том, какая температура в квартирах и жилых домах считается нормой.

Нормальная для проживания человека температура это та, при которой в жилом помещении не только комфортно, но и безопасно для здоровья.

В жилых комнатах в холодное время года нормой считается температура в +18...24 градуса, а в тёплый период +20...28 градусов.

- Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома, - отмечают специалисты Роспотребнадзора. - Нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.

Если вам кажется, что дома гораздо холоднее нормы, пишите заявление в свою управляющую компанию. Если результат обращения вас не удовлетворит, жалуйтесь в органы Роспотребнадзора или Жилинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU