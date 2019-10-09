2019-10-09T17:52:36+03:00
Спорт

Пловцы из Тверской области установили новый региональный рекорд

И завоевали три медали на первенстве ЦФО
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские пловцы установили новый региональный рекорд Фото: областной спорткомитетТверские пловцы установили новый региональный рекорд Фото: областной спорткомитет
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Первенство ЦФО по плаванию проходит с 8 по 11 октября в Смоленске. В соревнованиях принимают участие: мужчины, женщины, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет.

Воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 (КСШОР №1), мастер спорта Илья Жуков занял первое место на дистанции 100 м на спине (56.26), опередив своего ближайшего соперника из Московской области на 0,8 секунды.

Еще один спортсмен КСШОР №1, кандидат в мастера спорта по плаванию Иван Поваляев завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляй (57.88), уступив победителю 81 сотую секунды, и 13 сотых серебряному призеру.

Кандидат в мастера спорта Иван Лапичин занял первое место на дистанции 200 м вольным стилем (1:51.89)

По информации регионального спорткомитета, на первенстве ЦФО тверские пловцы установили новый рекорд Тверской области в смешанной эстафете 4 по 50 м вольным стилем. Спортсмены Илья Жуков, Елена Квасова, Виктория Филиппова, Иван Лапичин заняли в эстафете седьмое место, показав время 1.43,40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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