2019-10-09T17:19:44+03:00
Происшествия

Лесоруба убило деревом в Тверской области

Мужчина скончался по пути в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области лесоруба убило деревомВ Тверской области лесоруба убило деревомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло 7 октября, недалеко от деревни Марфинка Бельского района Тверской области. 58-летний мужчина заготавливал дрова для личных нужд. В процессе работы на него упало дерево. От полученных травм пострадавший скончался по пути в Бельскую районную больницу.

Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту случившегося проводится доследственная проверка.

- Совместно с сотрудниками полиции опрошены очевидцы произошедшего случая, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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