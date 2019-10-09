Лесоруба убило деревом в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-09T17:19:44+03:00

Мужчина скончался по пути в больницу

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 7 октября, недалеко от деревни Марфинка Бельского района Тверской области. 58-летний мужчина заготавливал дрова для личных нужд. В процессе работы на него упало дерево. От полученных травм пострадавший скончался по пути в Бельскую районную больницу.

Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту случившегося проводится доследственная проверка.

- Совместно с сотрудниками полиции опрошены очевидцы произошедшего случая, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU