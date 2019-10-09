Житель Твери незаконно проник в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-09T16:48:34+03:00

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Твери. Мужчина подозревается в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица.

Известно, что 30 августа 2019 года 61-летний мужчина, находясь возле входной двери квартиры дома, расположенного по улице 15 лет Октября города Твери, незаконно проник внутрь, чем нарушил конституционное право хозяина квартиры на неприкосновенность жилища.

Следователями регионального СКР проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU