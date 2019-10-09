2019-10-09T16:36:25+03:00
Происшествия

На и.о. главы администрации города Кимры Тверской области завели уголовное дело

Чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области чиновницу подозревают в превышении должностных полномочийВ Тверской области чиновницу подозревают в превышении должностных полномочийФото: Валерий РОМАНОВ
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По версии следствия, в период с января 2016 по май 2019 года и.о. главы Администрации МО г. Кимры, распоряжаясь денежными средствами муниципального образования, совершила действия, выходящие за пределы ее полномочий. Имущественный ущерб администрации составил 7 миллионов 619 тысяч рублей. Что именно сделала чиновница следователи не уточняют.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным Министерством контрольных функций Тверской области, в отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

На сайте администрации Кимр и.о. главы значится Светлана Брагина Фото: http://adm-kimry.ru

На сайте администрации Кимр и.о. главы значится Светлана Брагина Фото: http://adm-kimry.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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