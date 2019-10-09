В Тверской области будут жить альпаки из Латвии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-09T15:02:58+03:00

Альпак из Латвии завезли в Тверскую область Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Животных завезли в подсобное хозяйство в Зубцовском районе

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В личное подсобное хозяйство Зубцовского района Тверской области из Латвии по разрешению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору прибыли альпаки.

Три особи осмотрены специалистами Зубцовской станции по борьбе с болезнями животных и сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Как отмечают в ведомстве, состояние животных удовлетворительное, температура тела в пределах нормы, аппетит хороший.

Альпаки размещены в личном подсобном хозяйстве. С какой целью животных завезли в регион, не сообщается.

Известно, что выращивают альпак для стрижки шерсти. У животных мягкое и длинное руно, из которого делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, пряжу.

Альпак из Латвии завезли в Тверскую область Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU