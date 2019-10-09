В Твери задержали банду лжегазовщиков, которые обманывали пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-09T16:02:54+03:00

Лжегазовщики ходили по квартирам и предлагали жителям замену оборудования Фото: Пресс-служба УМВД России (скрин видео)

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Сотрудниками УМВД России по Тверской области пресечена деятельность лжегазовщиков, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

Организовала группу 33-летняя жительница Твери. Вместе с ней в противоправной деятельности участвовали еще 13 человек.

- Злоумышленники приходили в дома и квартиры, где проживали пожилые люди, представлялись сотрудниками газовой службы и под предлогом обслуживания газового оборудования осматривали плиты, а затем заявляли о необходимости срочной замены газоанализаторов. Получив оплату в размере от 15 до 30 тысяч рублей, фигуранты устанавливали в квартирах обычные датчики задымления и скрывались, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группу лжегзовщиков задержали в их офисе на улице Лидии Базановой, в центре Твери. Пятерых фигурантов арестовали, остальные отпущены под обязательства о явке.

В ходе обысков были обнаружены рабочие тетради, обучающие памятки, датчики, кассовые терминалы, спецодежда для газовщиков и другие доказательства преступной деятельности мошенников.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Установлено 34 факта мошенничества, предположительно, совершенных задержанными.

Фигуранты могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU