На трассе в Тверской области столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-09T11:07:54+03:00

Авария на трассе М-9 Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 9 октября, на 227-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись четыре легковых автомобиля.

В результате аварии пострадал 27-летний мужчина - пассажир автомобиля "ВАЗ 2114". С травмами он доставлен в ЦРБ г. Ржев. Угрозы жизни нет. Все водители трезвые.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU