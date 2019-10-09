На трассе в Тверской области столкнулись четыре автомобиля
Есть пострадавший
Авария на трассе М-9 Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 9 октября, на 227-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись четыре легковых автомобиля.
В результате аварии пострадал 27-летний мужчина - пассажир автомобиля "ВАЗ 2114". С травмами он доставлен в ЦРБ г. Ржев. Угрозы жизни нет. Все водители трезвые.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU