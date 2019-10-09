Прорывы трубопровода в Весьегонске Тверской области угрожали здоровью воспитанников детского сада
В жалобой в прокуратуру обратились жители Весьегонска.
Надзорным органом установлено, что администрация не исполняет обязанности по содержанию канализационной сети, а именно: не организует ее капитальный ремонт. Из-за этого на пересечениях улиц Новой, Александровской и Салтыкова-Щедрина присходят частые прорывы.
Аварийный участок расположен вблизи МДОУ "Детский сад № 6" и создает угрозу жизни и здоровью детей.
По выявленным нарушениям в адрес главы городского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Произведена замена труб канализационной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU