Прорывы трубопровода в Весьегонске Тверской области угрожали здоровью воспитанников детского сада

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-09T10:58:25+03:00

В Тверской области канализацию отремонтировали после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

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В жалобой в прокуратуру обратились жители Весьегонска.

Надзорным органом установлено, что администрация не исполняет обязанности по содержанию канализационной сети, а именно: не организует ее капитальный ремонт. Из-за этого на пересечениях улиц Новой, Александровской и Салтыкова-Щедрина присходят частые прорывы.

Аварийный участок расположен вблизи МДОУ "Детский сад № 6" и создает угрозу жизни и здоровью детей.

По выявленным нарушениям в адрес главы городского поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Произведена замена труб канализационной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU