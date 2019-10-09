Ретро-автомобили и мотоциклы покажут жителям Твери
12 октября "Тверской Ретро Клуб" закроет сезон
"Тверской Ретро Клуб" закрывает сезон Фото: vk.com/"Тверской Ретро Клуб"
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В предстоящую субботу, 12 октября, Тверской Ретро Клуб закроет сезон 2019 года. По случаю данного события на площадке у ТРЦ "РИО" на площади Гагарина состоится традиционная выставка раритетных автомобилей.
Посетители выставки смогут не только посмотреть на ретро-машины, мотоциклы и спецтранспорт, но и сфотографироваться с ними.
Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году не будет рок-концерта, к которому все привыкли, но, возможно, будет организована ретро-барахолка и мини-выставка предметов быта и игрушек ушедшей эпохи.
Начало в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU