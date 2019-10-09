2019-10-09T10:17:35+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке протаранил КАМАЗ и убежал

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Легковушка протаранила КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковушка протаранила КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 8 октября, на 122-м км автодороги Вышний ВолочекБежецк – Сонково Бежецкого района Тверской области.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21043" не соблюдал дистанцию и столкнулся с грузовиком "КАМАЗ 5320" с полуприцепом "Тонар" под управлением 27-летнего мужчины.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив в машине пострадавшего пассажира. Позже водителя разыскали. Пострадавший 40-летний мужчина был госпитализирован в Бежецкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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