В Тверской области водитель на легковушке протаранил КАМАЗ и убежал
Один человек пострадал
Легковушка протаранила КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 8 октября, на 122-м км автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково Бежецкого района Тверской области.
Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21043" не соблюдал дистанцию и столкнулся с грузовиком "КАМАЗ 5320" с полуприцепом "Тонар" под управлением 27-летнего мужчины.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив в машине пострадавшего пассажира. Позже водителя разыскали. Пострадавший 40-летний мужчина был госпитализирован в Бежецкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU