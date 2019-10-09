В Тверской области водитель на легковушке протаранил КАМАЗ и убежал

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-09T10:17:35+03:00

Один человек пострадал

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Авария произошла утром, 8 октября, на 122-м км автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково Бежецкого района Тверской области.

Как сообщает УГИБДД России по Тверской области, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21043" не соблюдал дистанцию и столкнулся с грузовиком "КАМАЗ 5320" с полуприцепом "Тонар" под управлением 27-летнего мужчины.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив в машине пострадавшего пассажира. Позже водителя разыскали. Пострадавший 40-летний мужчина был госпитализирован в Бежецкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU