2019-10-09T09:46:44+03:00
Общество

В Тверской области пропала рыжая женщина в черном берете

Пропавшую ищут с 7 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина ушла из дома 7 октября Фото: vk.com/"ВПСО "Сова. Ржев. Зубцов"Женщина ушла из дома 7 октября Фото: vk.com/"ВПСО "Сова. Ржев. Зубцов"
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Никитина Елена Сергеевна 1982 года рождения ушла из дома на улице Никиты Головни в городе Ржев Тверской области, вечером, 7 октября, и до сих пор не вернулась. Ориентировка на поиск женщины появилась в группе ВПСО "Сова. Ржев, Зубцов" в соцсети.

Пропавшая ростом 150-160 см, нормального телосложения, волосы каштановые с рыжим оттенком до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку с капюшоном, синие джинсы, черный берет, синие кроссовки. При себе имела сотовый телефон и документы.

До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(920)165-08-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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