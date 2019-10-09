В Тверской области пропала рыжая женщина в черном берете
Никитина Елена Сергеевна 1982 года рождения ушла из дома на улице Никиты Головни в городе Ржев Тверской области, вечером, 7 октября, и до сих пор не вернулась. Ориентировка на поиск женщины появилась в группе ВПСО "Сова. Ржев, Зубцов" в соцсети.
Пропавшая ростом 150-160 см, нормального телосложения, волосы каштановые с рыжим оттенком до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку с капюшоном, синие джинсы, черный берет, синие кроссовки. При себе имела сотовый телефон и документы.
До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(920)165-08-85 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU