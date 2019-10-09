2019-10-09T09:25:40+03:00
Происшествия

В Твери на одном из перекрестков провалился асфальт

ЧП произошло в Пролетарском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Провал в Пролетарском районе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дарья АлексееваПровал в Пролетарском районе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дарья Алексеева
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Большая яма образовалась днем, 8 октября, прямо на проезжей части на пересечении улиц Карла Маркса и улицы Пухальского в Пролетарском районе Твери. Асфальт провалился на глазах у прохожих, которые сфотографировали яму и поделились событием в соцсети.

- Проходящий мимо мужчина воткнул в яму палку, чтобы водители случайно не въехали в нее и не провалились, и, оказалось, что яма глубиной больше двух метров, - пишут очевидцы.

Прохожие позвонили в экстренную службу, чтобы вызов передали коммунальщикам. Позже вокруг ямы поставили ограждение, но к работам еще не приступили.

Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Любовь Ленская

Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Любовь Ленская

ИСТОЧНИК KP.RU

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