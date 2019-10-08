2019-10-08T23:42:53+03:00
Звезды

Ботанический сад Твери приглашает в "Путешествие по Млечному пути"

Начало праздника в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Весь вечер с гостями праздника будут поэты и музыканты из Твери и области. Фото: Ботанический сад ТвГУВесь вечер с гостями праздника будут поэты и музыканты из Твери и области. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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19 октября Ботанический сад Тверского госуниверситета и Содружество литераторов Верхневолжья приглашают всех желающих на ежегодную вечернюю встречу - единственный и неповторимый Волшебный праздник для романтиков «Путешествие по Млечному пути…»

- В парке Сада над кронами столетних деревьев для нас раскинется звездный шатер, а под деревьями зажгутся свечи, как отражение небесных звезд. Стихотворные строки и музыкальные пассажи в ночном парке Сада позволят взору проникнуть за облака и увидеть далекие звезды и планеты, - пересказывают атмосферу мероприятия организаторы.

Весь вечер с гостями праздника будут поэты и музыканты из Твери и области. Они и станут проводниками Сада на «Звездном мосту - Млечном пути». На один вечер, даже взрослые станут детьми, слушая песни о звездах, о любви, осени и романтике, погружаясь в стихотворные образы

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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