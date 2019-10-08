Санкт-Петербургский драматический театр представит в Твери спектакль «Ржев. 42 год»

8 Окт. 23:27 2019-10-08T23:51:03+03:00

Увидеть его можно будет на большой сцене Театра драмы

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15 октября на большой сцене Тверского академического театра драмы будет представлена уникальная постановка «Ржев. 42 год» Санкт-Петербургского драматического театра «Визави». В спектакле будет рассказано о самой кровопролитной и героической странице истории Великой отечественной войны – Ржевской битве.

Согласно данным исследователей в боях под Ржевом полегло более 600 тысяч советских солдат. С 2007 года районный центр носит почётное звание «Город воинской славы» –«з а мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

- «Ржев. 42 год» – экспериментальный спектакль, в котором реальные события дополнены яркими метафорами и художественными допущениями. Политика на втором месте. Как отмечают создатели, «это голая правда о смерти, человеке на войне, достоинстве и чести», - рассказывают в Театре драмы.

Спектакль «Ржев. 42 год» отмечен Правительством Санкт-Петербурга как значимое культурное событие и одна из лучших режиссёрских работ театрального сезона 2017-2018 гг. В Тверском академическом театре драмы показ спектакля пройдёт в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

Спектакль рекомендован зрителям всех возрастов.

Начало в 18:30.

Спектакль рекомендован зрителям всех возрастов. Фото: предоставлено ТАТД

ИСТОЧНИК KP.RU