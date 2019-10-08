Автор методики восстановления здоровья доктор Бубновский проведёт онлайн-встречу с жителями Твери
В среду, 9 октября, в деловом информационном центре тверской областной научной библиотеки имени Горького состоится онлайн-встреча с Сергеем Бубновским.
Сергей Бубновский - профессор, доктор медицинских наук, автор принципиально новой системы восстановления здоровья и трудоспособности при помощи кинезитерапии, которая была испробована доктором Бубновским на самом себе.
В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет», который поддерживает «Горьковка», доктор Бубновский выйдет на связь с читателями и представит свои последние книги: «Здоровье через стопы» и «Кинезитерапия на каждый день. 365 советов доктора Бубновского». Сергей Бубновский также ответит на все вопросы.
Встреча начнётся в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU