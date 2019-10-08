В Твери стартовала продажа билетов на домашнюю серию матчей ХК "Динамо" - Тверь

СЕГОДНЯ 21:43 2019-10-08T21:43:16+03:00

В Твери начали продавать билеты на домашние матчи "Динамо" Фото: vhl.dynamo.ru

В октябре динамовцы проведут две домашние серии чемпионата ВХЛ

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В октябре тверское "Динамо" проведет на тверском льду шесть матчей чемпионата ВХЛ.

В первой серии в Тверь приедут: московская "Звезда" (9 октября, 19:00), воскресенский "Химик" (11 октября, 19:00) и ташкентский "Хумо" (13 октября, 17:00).

В конце месяца болельщиков и игроков ждет "китайская" неделя. В Тверь приедут три команды из Поднебесной: "ОРДЖИ" (26 октября, 17:00), "КРС-БСУ" (28 октября, 19:00), "Ценг Тоу" (30 октября, 19:00).

Все матчи пройдут на льду СК "Юбилейный" на Краснофлотской набережной, 3.

Во вторник, 8 октября, в 17:00, в областной столице начали продавать билеты на матчи. Для пенсионеров и студентов действуют скидки при предъявлении документов.

В день матча билеты продаются только на матч этого дня.

Напомним, что по итогам 11 матчей чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" набрало 12 очков и занимает 19-ю строчку турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU