Житель Тверской области позарился на имущество в дачном доме москвича
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининском району обратился 58-летний житель Москвы. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дом и похитил личное имущество на сумму более 60 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что злоумышленник попал в дом, выставив оконную раму.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого в совершении преступления задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый неработающий 58-летний житель Конаковского района.
По имеющимся у оперативников данным, мужчина причастен не менее чем к трем аналогичным кражам. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU