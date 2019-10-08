Житель Тверской области позарился на имущество в дачном доме москвича

СЕГОДНЯ 21:31 2019-10-08T21:31:14+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининском району обратился 58-летний житель Москвы. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его дом и похитил личное имущество на сумму более 60 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что злоумышленник попал в дом, выставив оконную раму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого в совершении преступления задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый неработающий 58-летний житель Конаковского района.

По имеющимся у оперативников данным, мужчина причастен не менее чем к трем аналогичным кражам. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU