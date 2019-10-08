В Твери нашли "ненастоящее" сливочное масло

СЕГОДНЯ 21:19 2019-10-08T21:19:06+03:00

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Контрольную закупку сливочного масла провели инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области. Образцы молочной продукции были направлены на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию.

Проверка показала, что жировая фаза масла фальсифицирована жирами немолочного происхождения.

"Ненастоящими" оказались образцы масел "Крестьянское м.д.ж. 72,5%" и "Традиционное м.д.ж. 82,5%", произведенные в Московской области, а также топленое масло жирностью 99% из Ивановской области.

Полученные результаты направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU