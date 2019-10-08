2019-10-08T21:10:45+03:00
Общество

В рамках ремонта дорог в Твери убраны трамвайные рельсы на улице Горького

Городская администрация отчитывается о ходе ремонтных работ
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Ремонт дорог в Твери: с Горького убрали рельсы. Фото: администрация Твери.Ремонт дорог в Твери: с Горького убрали рельсы. Фото: администрация Твери.
Изменить размер текста:

В Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены ремонтные работы на 16 из 24-х основных объектов, об этом сообщает городская администрация. Ещё на четырёх участках готовность составляет от 80% до 95%.

Продолжаются работы на улице Горького. На участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта полностью убрали трамвайные пути. На других участках улицы засыпают щебнем пространство, где раньше лежали рельсы, начинают укладывать первые слои дорожного покрытия.

В центральном районе города, на Беляковском переулке, сейчас восстанавливают тротуары, укладывают бордюры. Завершается ремонт тротуаров и укладка бордюрного камня на Ипподромной. На улице Склизкова ремонтируют колодцы, на следующей неделе планируют начать укладывать асфальт.

На отремонтированных участках в соответствии с графиком и погодными условиями наносят разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автор методики восстановления здоровья доктор Бубновский проведёт онлайн-встречу с жителями Твери
В Твери стартовала продажа билетов на домашнюю серию матчей ХК "Динамо" - Тверь
Житель Тверской области позарился на имущество в дачном доме москвича
В Твери нашли "ненастоящее" сливочное масло
Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Тверской области
ФСБ пресекла деятельность заключенного, который в колонии Тверской области призывал осужденных к экстремизму
В Твери дым из двигателя маршрутки напугал пассажиров
Министерство демографической и семейной политики будет создано в Тверской области
В Тверской области начальник почтового отделения присвоил себе более 200 тысяч рублей
Куриные бедра и фарш с сальмонеллами продавали в магазинах Твери
В Твери хозяин выбросил кошку из окна девятого этажа
Научно-практическая конференция «Розовая лента» пройдет в Твери в восьмой раз
В центре Твери местная жительница попалась на сбыте наркотиков
Алексей Жоголев возглавил департамент архитектуры и градостроительства администрации Твери
Житель Тверской области, подозреваемый в убийстве знакомого, арестован