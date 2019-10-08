В рамках ремонта дорог в Твери убраны трамвайные рельсы на улице Горького

СЕГОДНЯ 21:07 2019-10-08T21:10:45+03:00

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В Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены ремонтные работы на 16 из 24-х основных объектов, об этом сообщает городская администрация. Ещё на четырёх участках готовность составляет от 80% до 95%.

Продолжаются работы на улице Горького. На участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта полностью убрали трамвайные пути. На других участках улицы засыпают щебнем пространство, где раньше лежали рельсы, начинают укладывать первые слои дорожного покрытия.

В центральном районе города, на Беляковском переулке, сейчас восстанавливают тротуары, укладывают бордюры. Завершается ремонт тротуаров и укладка бордюрного камня на Ипподромной. На улице Склизкова ремонтируют колодцы, на следующей неделе планируют начать укладывать асфальт.

На отремонтированных участках в соответствии с графиком и погодными условиями наносят разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU