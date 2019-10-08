Шесть человек заразились клещевым энцефалитом в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-08T19:40:29+03:00

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В Тверской области становится всё прохладнее, и специалисты Роспотребнадзора объявили о завершении сезона опасности заболевания инфекциями, передающимися с укусом клещей.

За эпидемический сезон 2019 года в медицинские организации региона обратились более 7 тысяч пострадавших от укусов клещей, 32% из них - дети. По мнению специалистов, это соответствует среднемноголетним значениям.

Было зарегистрировано 6 больных клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых в 6 районах. Летальных исходов не было.

В лабораториях исследовано более 5,3 тысяч клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен менее, чем в 0,2% проб.

- В целях профилактики клещевого энцефалита ежегодно в области прививается от 4,6 тысяч до 5,7 тысяч человек, проживающих на эндемичных территориях и лиц из групп риска, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области. - Привитым считается человек, получивший законченный курс вакцинации и одну или более ревакцинаций в зависимости от используемой вакцины. Первую инъекцию предпочтительно проводить в осенний период (октябрь-ноябрь).

ИСТОЧНИК KP.RU