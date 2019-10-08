2019-10-08T19:28:47+03:00
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность заключенного, который в колонии Тверской области призывал осужденных к экстремизму

Фигурант получил 2,5 года колонии строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ФСБ пресекла деятельность заключенного, который пытался создать в колонии Тверской области экстремистскую группировку Фото: УФСБ России по Тверской областиФСБ пресекла деятельность заключенного, который пытался создать в колонии Тверской области экстремистскую группировку Фото: УФСБ России по Тверской области
Изменить размер текста:

УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, пропагандирующей идеологию терроризма в местах лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Причастность подсудимого к данному преступлению доказана, установлено, что заключенный пытался создать в колонии Тверской области экстремистскую группировку среди осужденных.

- Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда фигурант приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24