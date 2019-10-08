ФСБ пресекла деятельность заключенного, который в колонии Тверской области призывал осужденных к экстремизму

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-08T19:28:47+03:00

ФСБ пресекла деятельность заключенного, который пытался создать в колонии Тверской области экстремистскую группировку Фото: УФСБ России по Тверской области

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УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, пропагандирующей идеологию терроризма в местах лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Причастность подсудимого к данному преступлению доказана, установлено, что заключенный пытался создать в колонии Тверской области экстремистскую группировку среди осужденных.

- Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда фигурант приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU