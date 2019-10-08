В Твери дым из двигателя маршрутки напугал пассажиров
Транспортное средство сломалось посреди улицы Горького
В Твери маршрутка не доехала до места назначения Фото: instagram.com/"Подслушано.Тверь" (скрин видео)
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Инцидент произошел на улице Горького в Твери днем, 8 октября. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №55, резко задымил. Едкий серый дым пошел из двигателя транспортного средства и окутал не только маршрутку, но и всю улицу. О случившемся поведали очевидцы, выложив в группу "Подслушано.Тверь" в соцсети видео происходящего.
Пользователи в комментариях сразу поставили маршрутке "диагноз": двигатель пошел "в разнос".
Пассажиры оперативно покинули дымящее транспортное средство, последним из автобуса вышел водитель.
В происшествии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU