В Твери дым из двигателя маршрутки напугал пассажиров

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-08T18:59:42+03:00

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Инцидент произошел на улице Горького в Твери днем, 8 октября. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №55, резко задымил. Едкий серый дым пошел из двигателя транспортного средства и окутал не только маршрутку, но и всю улицу. О случившемся поведали очевидцы, выложив в группу "Подслушано.Тверь" в соцсети видео происходящего.

Пользователи в комментариях сразу поставили маршрутке "диагноз": двигатель пошел "в разнос".

Пассажиры оперативно покинули дымящее транспортное средство, последним из автобуса вышел водитель.

В происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU